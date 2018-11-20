شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الهلال الأحمر» يطمئن على مسعفين تعرضوا لإطلاق نار أثناء إنقاذ مواطن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أجرى رئيس هيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد القاسم، اتصالًا هاتفيًّا، بعدد من المسعفين تعرضت سيارة الإسعاف الخاصة بهم؛ لإطلاق نار أثناء محاولة إنقاذ مواطن تعرَّض لإطلاق نار، السبت الماضي.
وأشاد الدكتور القاسم، في مكالمته بالمسعفين، والدور الوطني الكبير الذي يمارسه مسعفو هيئة الهلال الأحمر وما يتعرضون له من مخاطر أثناء ممارسة عملهم من أجل سلامة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى المواقف الصعبة التي يتعرضون لها عند مباشرة الحوادث، والتي قد تكون لبعض أفراد أسرهم أو أقاربهم.
وكانت إحدى سيارات الإسعاف، التابعة للهيئة، في محافظة الطائف تعرضت لإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من قبل أحد المواطنين.
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