شكرا لقرائتكم خبر عن عطل بـ «فيسبوك» و«ماسنجر» حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أبلغ العديد من مستخدمي تطبيق فيسبوك في كل من الولايات المتحدة وأوربا صباح الثلاثاء أن تطبيق فيسبوك ماسنجر لا يعمل، إضافة إلى التطبيق الرئيسي للشبكة، لكن على ما يبدو أن هذا العطل لم يصل إلى آسيا أو أفريقيا.

ووفقاً لما نشره موقع DownDetector.com وهو عبارة عن بوابة تتعقب حدوث الانقطاعات في العالم الرقمي، فلم يتمكن آلاف من مستخدمي المراسلة من تلقي الرسائل وتسجيل الدخول والاتصال بالخادم، وقد بدأ الانقطاع بعد منتصف الليل واستمر لبضع ساعات قبل استعادة تطبيق ماسنجر وتطبيق فيسبوك الرئيسي.

من جهتها لم تكشف فيسبوك حتى الآن عن سبب هذا العطل، إلا أن تقرير لمجلة Forbes قال إن تطبيق ماسنجر موثوق به بشكل عام، لكن كان هناك الكثير من المشاكل في الآونة الأخيرة، حيث تعرض التطبيق لنحو 4 انقطاعات خلال شهر سبتمبر فقط، لذا فإن هذا الأمر ليس جديداً.

ويأتي انقطاع تطبيق ماسنجر عن العمل بعد يوم واحد من كشف “فيسبوك” عن تحديث جديد لبرنامج ماسنجر، والذي يسمح لأكثر من 1.3 مليار مستخدم للتطبيق بحذف الرسائل المرسلة من سلاسل المحادثات في غضون 10 دقائق من إرسالها، فيما تختبر فيسبوك أيضاً ميزة جديدة تعرف بـ “مشاهدة مقاطع الفيديو معا” على ماسنجر، والتي من شأنها تمكين عرض مقاطع الفيديو على أجهزة مختلفة.