الان تتابع “هواوي” ترد على “سامسونج” وتطلق هاتفها الأول القابل للطي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

كشف موقع “ETNews” الكوري الجنوبي، تسريبات عن أول هاتف ذكي قابل للطي، من إنتاج شركة “هواوي” الصينية”، الذي أعلنت عملاق تكنولوجيا صناعة الأجهزة الإلكترونية أنها تعمل عليه منذ وقت طويل.

واشتدت المنافسة بين “هواوي” و”سامسونج” بعد أن قال الموقع إن الشركة الصينية عرضت جهازها الجديد القابل للطي على شركات الاتصالات الكورية الجنوبية التي تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G وهي ميزة أساسية في هاتف هواوي الجديد.

وحسب التسريبات، فإن التوافق مع شبكات 5G سيكون موجودا في هاتف “جالاكسي إس 10” من إنتاج “سامسونج”، لكنه لن يتوفر في جهاز الشركة القابل للطي، عرضته للجمهور، لأول مرة، منذ أقل من أسبوعين.

وستطلق شركة هواوي هاتفها القابل للطي، في المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة، في برشلونة، في فبراير المقبل، على أن يصل إلى الأسواق، في شهر يونيو، لكن تفاصيل السعر لم تتوفر بعد.

وتضمنت التسريبات أن جهاز هواوي القابل للطي سيعتمد على شاشتين، الأولى داخلية بقياس 8 إنش، والثانية خارجية بقياس 5 إنش، مما يعني أن تصميمه مشابه للتصميم الذي اعتمدته “سامسونج” لكن عبر شاشات بقياس أكبر.

وكشف التقرير أن شركة BOE الصينية هي من ستقوم بتصنيع شاشات جهاز هواوي الجديد، فيما ستعتمد على “سامسونج” في شاشات من صناعتها.

ويبدو أن عام 2019 سيكون عام ظهور الهواتف الذكية القابلة للطي، بعد أن كشفت شركة “رويو” الصينية عن أول جهاز من هذا النوع، وتلاها إزاحة سامسونج الكورية الجنوبية الستار عن جهازها القابل للطي منذ أيام.