السعودية والإمارات تعلنان برنامج مساعدات لليمن بقيمة 500 مليون دولار

تعهدت السعودية والإمارات اليوم الثلاثاء بتقديم 500 مليون دولار إضافية ضمن برنامج جديد للمساعدات الغذائية لليمن. وتقود السعودية والإمارات تحالفا من دول عربية يقاتل الحوثيين فى اليمن.

وأعلن عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج فى مؤتمر صحفى مشترك فى الرياض مع ريم الهاشمى وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولى.

وقال “المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطلقان مبادرة إمداد للتصدى لأزمة الغذاء فى اليمن برعاية 10 إلى 12 مليون يمنى متضرر بتقديم دعم إضافى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى”.

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