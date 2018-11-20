75.2 مليون دولار مساهمة الصناعة في الصادرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بلغت مساهمة الصناعة في الصادرات في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2018 حوالي 75.2 مليون دولار بنسبة 2.9% من جملة الصادرات مقارنة بحوالي 117 مليون دولار بنسبة 3% من جملة الصادرات لنفس الفترة من العام الماضي، جاء ذلك ببيان وزارة الصناعة والتجارة – اليوم – أمام المجلس الوطني حول أداء الوزارة للعام الحالي وخطة الوزارة للعام 2019.

وعزا وزير الصناعة والتجارة دكتور موسى كرامة؛ التدني في الصادرات عموما لعدم وجود السياسات المشجعة للصادر وارتفاع تكلفة إنتاج السلع المحلية، وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية؛ إضافة الى تهريب الكثير من السلع الى دول الجوار مشيرا الى الأهداف الرامية لزيادة سلع الصادرات ورفع مساهمة الصناعات التحويلية في الصادرات غير البترولية والعمل على تحديث المصانع العاملة وتشغيل المصانع المتعطلة لتواكب القدرات التنافسية للمنتجات الصناعية.

وقال كرامة إن وزارته تعمل على توفير تمويل طويل الأجل ومتوسط للعملة المحلية والاستمرار في تحرير استيراد مواد الطاقة من الفيرنس والجازولين والإعفاء الكامل للرسوم الجمركية، الى جانب تقديم الدعم الفني المطلوب للقطاع الصناعي، مجددا عزمه في الحفاظ على استمرار عضوية السودان في التكتلات الإقليمية.

وأشار الوزير الى نسبة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني واستخدام التكنلوجيا والعمل على مكافحة الإغراق، لافتا الى الجهود لإنفاذ برنامج إصلاح أجهزة الدولة، متطرقا الى السياسات المنفذة في مجال الصناعة، وأكد تغطية حاجة الاستهلاك المحلي فى مجال الصناعات الغذائية من السكر والزيوت والدقيق؛ الى جانب اللحوم، متطرقا الى دور الوزارة فى توفير صناعة الأدوية البشرية والبيطرية وصناعة مواد البناء.

وقال كرامة إن قطاع الغزل والنسيج شهد ارتفاعا في طاقته الإنتاجية بما يعادل (24) طنا في اليوم مؤكدا اهتمام وزارته بإنتاج الإيثانول وصناعة مواد الطباعة والتغليف، لافتا الى عدم مواكبة المطابع والمصانع للتقنيات الحديثة، الى جانب الاعتماد على استيراد المواد الخام لعدم توفرها محليا، الى جانب عدم اعتماد المطابع كمشروعات استثمارية وتوفر التمويل الرأسمالي وارتفاع تكاليف الترحيل؛ إضافة الى مشاكل الطاقة.

ووضع كرامة حلولا للنهوض بالقطاع، داعيا الى استغلال المواد المحلية في صناعة الورق خاصة شجرة المسكيت ومخلفات مصانع السكر.

وفى مجال التجارة أشار كرامة الى السياسات المنفذة لإزالة وتخفيض الرسوم على الإنتاج والصادر وتبسيط إجراءات التجارة، مشيرا الى موقف تنفيذ المشروعات لزيادة ترقية الصادرات لزيادة القيمة المضافة، مبينا موقف التجارة الخارجية، مستعرضا التوصيات التي تهدف الى توفير التمويل للمشروعات والاهتمام بالمراكز البحثية والإسراع في إجازة القوانين والتشريعات المنظمة للتجارة والعمل على تنشيط تجارة الحدود والمعابر؛ الى جانب إنشاء مناطق حرة على الحدود.