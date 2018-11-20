ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية

شهاب محمد - الخرطوم - السلع

الخليج 365 :

كشفت جولة نفذتها “الصيحة” على مجموعة كبيرة من الصيدليات والمحال التجارية بولاية الخرطوم عن شح شديد لأدوية الربو والأزمة خاصة عقار “الفانتولين” المنقذ للحياة، وبلغ سعره في بعض الصيدليات ألف جنيه لعبوة “الفانتولين 2 ملجرام”، هذا بجانب ارتفاع جنوني لأسعار السلع الاستهلاكية في أسواق الخرطوم.

وقال الطبيب محمد عثمان بشير لـ “الصيحة” أمس ـ يعمل في شارع الحوادث بالخرطوم في إحدى الصيدليات لعدد من السنوات :”لكن لأول مرة تمر علينا حالة ندرة وانعدام في أصناف دوائية لهذه الدرجة”، وأشار إلى أن بعض الشركات المستوردة للأصناف الدوائية المنقذة للحياة خاصة عقاقير أمراض الأطفال والقلب لجأت إلى دول جديدة للتعاون معها في مجال الصناعات الدوائية.

فيما كشفت جولة أخرى على أسواق الخرطوم عن ارتفاع كبير في السلع الاستهلاكية خاصة مشتقات الألبان والدواجن، وبلغ سعر طبق البيض “110” جنيهات في بعض المحال التجارية، وبلغ سعر كيلو الجبنة “200” جنيه، وقفز سعر جوال “الكبكبي” من “700” إلى “1600” جنيه، ووصل سعر جوال البصل الى “2800” جنيه وسط كساد بالأسواق وإقبال ضعيف على شراء العديد من السلع الاستهلاكية.