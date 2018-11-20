البنك الزراعي: تزويد السوق بالذرة بالسعر التركيزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شرع البنك الزراعي السوداني في إخراج كميات من الذرة المخزنة بالمطامير لتغذية وتزويد السوق بأسعار التركيز المعلنة، كما تم تسليم الجهات المشترية من البنك كبرنامج الغذاء العالمي 65 ألف طن لتوزيعه لدولة جنوب السودان وبعض الدول المجاورة إضافة لتسليم 40 ألف طن لولاية الخرطوم لمقابلة إحتياجات العلف للإنتاج الحيواني و تسليم اتحاد العمال 200 ألف جوال لبرنامج قوت العاملين بالدولة و120 ألف جوال للقوات النظامية وذلك في إطار برنامج تخفيف أعباء المعيشة .

وأشاد الأستاذ صلاح حسن أحمد مدير البنك الزراعي في تصريح / لسونا /بالإنتاجية العالية المتوقعة لمحصول الذرة للموسم الصيفي الحالي وعزا ذلك لنجاح موسم الأمطار والإستعداد المبكر وتوفير التمويل ومدخلات الإنتاج في مناطق القطاع المطري في مساحة بلغت 16 مليون فدان كاشفا عن توجه فرق تقييم إنتاج الذرة لمناطق الإنتاج في الأسبوع المقبل لتقييم إنتاج الموسم .

وقال إن تقديرات وزارة الزراعة للانتاج تصل لأكثر من 7 ملايين طن لافتا الى أن هناك فائضا من الإستهلاك الكلي للبلاد الذي يبلغ 3.500 مليون طن على أن يستخدم الفائض للمخزون الإستراتيجي والتصدير .

وفيما يتعلق بتحضيرات الحصاد قال إن البنك وفر حاليا 600 حاصدة متوسطة الحجم بالإضافة الى 75 ألف بالة خيش بفروع البنك في مناطق الإنتاج إضافة للبدء في إجراءات إستيراد المزيد من جولات الخيش والبلاستيك لمقابلة الإنتاجية العالية مؤكدا استعداد البنك الزراعي لشراء الذرة من المزارعين بالسعر التركيزي المعلن .