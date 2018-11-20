صمدو عامل ايه مع ناس أسد وقريش وبقية الجماعة.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** مساء غد الأربعاء وبمشيئة الله يخوض المريخ وباسم الوطن السودان والكرة السودانية معركته الأولي امام اتحاد العاصمة الجزائري في دور ال ١٦ لدوري الأبطال العرب وهي معركة صعبة بكل المقاييس ذلك لان الفريق الجزائري فريق متمرس صعب خطير ووصل الخرطوم بعد أن خاض أشرس المعارك الدورية وجاهز من كل النواحي والمعركة تتطلب جهدا خارقا من لاعبي المريخ الذي لم نعده جيدا ولم تكتمل تدريباته الي وقت قريب نسبة لمعانات عدد من لاعبيه من الإصابة والمعسكر المقفول بدأ متأخرا ومدير الكرة جمد نشاطه لبعض الوقت وشهد المجلس خلافات في ١٠٠ الف دولار وعموما لا مستحيل في كرة القدم والمريخ بإعداده الضعيف يمكن أن يخرج بنتيجة مرضية والأمل كبير في الجماهير ان تتدافع نحو القلعة الحمراء وتشجع بقوة

** المدرب الزولفاني في امتحان صعب غدا وهنالك من يتربص به وينتظر هزيمة المريخ لينال منه والهزيمة ستهز موقفه كثيرا والامنيات له بالتوفيق

** الجماهير تضع آمالها غدا في بكري المدينة وسيف تيري و الزولفاني يخاف من الأخطاء الفردية لأفراد خط الظهر وأخطاء حارس المرمي ..فتح عينك يا منجد

** الفريق الجزائري يتمتع بخط وسط رهيب وهجومه أيضا خطير جدا

** يدير مباراة الغد طاقم تحكيم سعودي وحكم الوسط لا يتردد اطلاقا في رفع البطاقات الملونة في أصغر سبب ونحذر لاعبي المريخ من الحديث مع الحكم

** نريد ٥٠ الف مشجع في القلعة الحمراء غدا واقول مشجع وليس متفرج ومن لا يستطيع أن يشجع عليه ان يلزم منزله والهلالاب قبل المريخاب لان المريخ يلعب باسم الوطن

** مدرب الفريق الجزائري وصف المباراة بالصعبة وقال .المريخ فريق صعب ..وطبعا ده كل تخدير ساكت

** مدرب الفريق الجزائري لن يلعب مدافعا كما يتصور البعض ويمكن أن يدافع اذا احرز هدفا مبكرا

** لو لعب الزولفاني بثلاث مهاجمين يكون افضل

** بعد خراب مالطا عاد منتخبنا الوطني وانتصر علي مدغشقر بثلاثية خارج أرضه وحفظ بعض ماء الوجه والمعروف أن مدغشقر انتصرت علينا هنا باستاد الابيض ومعروف أيضا أن مدغشقر الجزيرة الصغيرة صعدت إلي نهائيات بطولة الأمم الأفريقية لذلك دفع مديرها الفني بلاعبين جدد في مباراة أمس الأول ولم يهتم بالنتيجة لانها لن تقدم ولن تؤخر في موقف فريقه …نحي منتخبنا ونشيد بالانتصار المعنوي ونهنيئ مهند موسي وابو عاقلة وياسر مزمل باول أهداف لهم بشعار الوطن

** يخوض المنتخب الأولمبي مباراته الثانية امام سيشل مساء اليوم باستاد الخرطوم وفي حاجة للتعادل السلبي فقط ليصعد للدور الثاني من التصفيات بعد أن خرج بالتعادل الايجابي في المباراة الأولي ونناشد الجماهير بالتدافع وتشجيع المنتخب

** هلالاب امريكا استقبلوا اشرف الكاردينال رئيس الهلال استقبال الفاتحين ..استقبال لم يحدث لأي رياضي من قبل كدليل علي محبة شعب الهلال لهذا الرجل وشاهدوا الاستقبال الرهيب علي أشرطة الفيديو في الواتساب

والفيسبوك ومعروف أن الكاردينال الوحيد الذي يدفع المال في الهلال والبقية فراجة ساكت

** مجلس المريخ في امتحان صعب مساء غد ونرجو أن يحرص كل أعضائه علي متابعة مباراة الغد من داخل الاستاد ويقودوا التشجيع

** في مرة قادمة نتحدث عن انتخابات اتحاد الخرطوم والذين ترشحوا للمناصب المختلفة هذا مع تحياتي للاخ هاشم خلف الله

** تكريم الاتحاد العام للزميل عبده فزع تكريم لكل الإعلام الرياضي وفزع يستحق والامنيات له ببلوغ الصحة والعافية

** احد الزملاء أكد لي ان رحلة أبوظبي كانت أسوأ رحلة في تاريخه وأشار بأن عدد الاخوة الزملاء في الرحلة تجاوز ٨٠ فردا …كترابل

** هداف الهلال ادريسا توج بجائزة أفضل لاعب في زامبيا ..هكذا كتبت صحافة الهلال ونتسأل كيف اصبح ادريسا هدافا للهلال والهلال لم يلعب أي مباراة رسمية ..احترموا القارئ يا هؤلاء

** هل يستطيع الهلال الانسحاب من الدوري الممتاز وفي بالنا ان الاتحاد العام لن يتراجع عن قراره باشراك اثنين أجانب في مباريات الدوري الممتاز

** بطولة الدوري الممتاز تفتتح بعد غد الخميس ويلعب الهلال عصر الجمعة بالفاشر ويواجه المريخ فرقة الخرطوم الوطني مساء السبت باستاده ونتمنى ان تمضي المنافسة دون عقبات ونرشح المريخ لإحراز البطولة

** الاتحاد السوداني لديه ٤ ملايين دولار لدي الاتحاد الدولي وليس ٤ مليار كما زكرنا أمس …معذرة وشكرا للزميل عاطف السيد

** بعض البعام يسيئون لنا في كل يوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك بسبب دفاعي عن د كمال شداد وما أود قوله وتأكيده ان شداد وجمال الوالي ومحمد وردي خط أحمر ولن اتوقف عن الدفاع عنهم وأتشرف جدا بالانتماء للمريخ أعظم نادي في السودان لكنني لست كاتبا للمريخ إنما قلم لكل الأندية وللرياضة وقضاياها ولا يمكن أن يأتي يوم و أكتب في اتجاه واحد

** الصلاة والسلام علي رسولنا وحبيبنا وقائد الغر المحجلين يوم يحشر الناس ضحي في زكري ميلاده وتعود علينا جميعا باليمن والبركات

** وطن غالي ونجومو تلالي في العالي

** اخر دبوس

** صمدو عامل ايه مع ناس أسد وقريش وبقية الجماعة