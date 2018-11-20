رفيدة ياسين في عز البرد بنمشي على البحر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشرت الإعلامية السودانية رفيدة ياسين التي تعمل حالياً لصالح قناة العربية على حسابها بموقع فيسبوك مقطع فيديو وهي تتمشى على البحر وكتبت منشور مصاحب للفيديو بحسب متابعات محررة كوش نيوز : (إحنا اللي في عز البرد ببلاد الضباب بنتحدى الطقس وبنتمشى على البحر ولا بيهمنا.)

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