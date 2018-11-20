- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• يستحق البروفسير كمال شداد المزيد من الاحترام من الجميع.
• شداد قدم الكثير للكرة السودانية .. سواء مدرب او اداري.
• وأصبح من كبار قيادات الرياضة في البلاد وجلس على قمة الاتحاد اكثر من مرة.
• بالاضافة الي ذلك يملك ذخيرة قانونية لا يستهان بها .. وظل يسعى لتطوير الكرة السودانية.
• لماذا هذا الهجوم المتواصل على شداد أحد رموز الرياضة في بلادي.
• لا يستحق كل هذا التجريح والاساءة .. ويجب استخدام وسائل ثانية لانتقاد قرارات الاتحاد العام.
• شداد يعمل لاصلاح حال الكرة السودانية .. ولابد من تطبيق القانون للوصول للاهداف المطلوبة.
• ليس هناك كبير على القانون .. وجميع الاندية سواء عند شداد.
• اذا كان هناك متضرر من تلك القرارات عليه اللجوء للطرق القانونية لاسترداد حقوقه.
• لكن تناول تلك القرارات والتعرض للبروفسير بتلك الطريقة في وسائل الاتصال المختلفة غير مقبول.
• نرجو التوقف عن ذلك فورا .. ومنح القامة الرياضية حقه كاملا بعد ان عمل على خدمة الكرة سنوات عديدة.
• للأمانة حزين للغاية بالهجوم المتواصل والهجوم الذي يتعرض له شداد.
• يجب ان نشكر شداد على موافقته قيادة الكرة في البلاد بعد اعتزاله العمل الرياضي.
• الكرة السودانية في حاجة لمجهوداته .. خاصة وانها فقدت الكثير من بريقها في السنوات الماضية.
• احترموا القامة شداد.
(صمت اخير) ..
• غلابة وامان مو طيابة
• ضكارا بصارا وكرام
شكرا لقرائتكم خبر عن شداد لا يستحق كل هذه الاساءة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .