شداد لا يستحق كل هذه الاساءة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• يستحق البروفسير كمال شداد المزيد من الاحترام من الجميع.

• شداد قدم الكثير للكرة السودانية .. سواء مدرب او اداري.

• وأصبح من كبار قيادات الرياضة في البلاد وجلس على قمة الاتحاد اكثر من مرة.

• بالاضافة الي ذلك يملك ذخيرة قانونية لا يستهان بها .. وظل يسعى لتطوير الكرة السودانية.

• لماذا هذا الهجوم المتواصل على شداد أحد رموز الرياضة في بلادي.

• لا يستحق كل هذا التجريح والاساءة .. ويجب استخدام وسائل ثانية لانتقاد قرارات الاتحاد العام.

• شداد يعمل لاصلاح حال الكرة السودانية .. ولابد من تطبيق القانون للوصول للاهداف المطلوبة.

• ليس هناك كبير على القانون .. وجميع الاندية سواء عند شداد.

• اذا كان هناك متضرر من تلك القرارات عليه اللجوء للطرق القانونية لاسترداد حقوقه.

• لكن تناول تلك القرارات والتعرض للبروفسير بتلك الطريقة في وسائل الاتصال المختلفة غير مقبول.

• نرجو التوقف عن ذلك فورا .. ومنح القامة الرياضية حقه كاملا بعد ان عمل على خدمة الكرة سنوات عديدة.

• للأمانة حزين للغاية بالهجوم المتواصل والهجوم الذي يتعرض له شداد.

• يجب ان نشكر شداد على موافقته قيادة الكرة في البلاد بعد اعتزاله العمل الرياضي.

• الكرة السودانية في حاجة لمجهوداته .. خاصة وانها فقدت الكثير من بريقها في السنوات الماضية.

• احترموا القامة شداد.

(صمت اخير) ..

• غلابة وامان مو طيابة

• ضكارا بصارا وكرام