شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون طفل يمني بحاجة ماسة للمساعدات الانسانية والان مع التفاصيل

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أكثر من 11 مليون طفل يمني بحاجة ماسة إلى مساعدة انسانية نتيجة للحرب الدائرة هناك منذ عام 2015.

وتسببت مليشيا الحوثي بمأساة انسانية منذ اندلاع الحرب قبل اربعة أعوام.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي وصف الأزمة بأنها "كارثية"، في تصريح صحفي مساء يوم الاثنين، إن الأطفال يواجهون "أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، وتفشي وباء الكوليرا بشكل غير مسبوق".

وأضاف في البيان، أن "حرمان الأطفال من الوصول إلى الخدمات الصحية والغذائية الأساسية يجعلهم غير قادرين على تحقيق إمكاناتهم".

وقال، إن الأطفال في اليمن يموتون من "أسباب قابلة للوقاية مثل النقص الغذائي والإسهال والتهابات الأجهزة التنفسية".

وتابع "النظام التعليمي على شفير الانهيار، مع وجود أكثر من خمسة ملايين طفل يواجهون خطر حرمانهم من حقهم بالتعليم".

واعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن الأزمة الإنسانية الأولى في العالم مع وجود 7 ملايين إنسان عند حد المجاعة ووباء الكوليرا الذي تسبب بوفاة أكثر من ألفي شخص.

وقتل أكثر من 8650 شخصا في الأزمة وجرح حوالى 58600 شخص معظمهم من المدنيين، بحسب منظمة الصحة العالمية.