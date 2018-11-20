شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إصابة 33 سودانيا في حادث انقلاب أتوبيس بالأقصر والان مع التفاصيل

أصيب صباح اليوم الثلاثاء، 33 مواطنا سودانيا أثناء مرورهم بالطريق الصحراوي بالقرب من الوادي الجديد، خلال رحلتهم من دولة السودان، متوجهين للقاهرة، إثر تعرضهم لحادث مروري خلال استقلالهم أحد أتوبيسات النقل بين مدينتي إسنا وأرمنت جنوب الأقصر، وذلك بحسب بيان صادر عن مستشفى أرمنت.

وبلغ عدد المصابين 33 مصابا، من بينهم 31 مصابا حالتهم مستقرة وتم حجزهم بمستشفى أرمنت المركزي، وحالتين إصابات بكسور وتم تحويلهما لمستشفى الأقصر الدولي.

وتم تشكيل فريق من أطباء مستشفيات الأقصر الدولي وأرمنت المركزي، للتعامل مع الحالات المصابة وإخضاعها للرعاية الطبية المناسبة لحالتهم.