شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل توقف مشروع عدسات لاصقة ذكية لرصد نسبة السكر في الدم والان مع التفاصيل

قررت شركة "فيرلي" أحد فروع شركة "ألفابيت"، التابعة لجوجل، إيقاف العمل في واحد من أول مشروعاتها الرامية إلى ابتكار عدسات لاصقة ترصد نسبة السكر في الدم.

وكانت شركة "فيرلي" أبرمت شراكة مع شركة "نوفارتيس"، عملاق صناعة الأدوية، لتطوير العدسات في عام 2014، وقالت الشركة في مدونة إن مقاييس نسبة السكر التي رصدتها في الدموع، مقارنة بنسب السكر في الدم، لم تكن كافية.

وتكونت العدسات من شريحة رقيقة لاسلكية وجهاز استشعار مادة الجلوكوز بين طبقتي مادة العدسات.

وأضافت فيرلي :"أكدت أبحاثنا لعدسات استشعار الجلوكوز عدم وجود تناسق على نحو يكفي في قياساتنا للعلاقة بين نسبة السكر في الدموع وتركيزات الجولوكوز في الدم على نحو يدعم متطلبات ابتكار جهاز طبي".

وتابعت الشركة أنها واجهت تحديات مختلفة بغية الحصول على قراءات موثوق بها من العين، وأضافت أنها ستواصل استكشاف استخدامات أخرى لتقنية العدسات الذكية، من بينها عدسة لتحسين الإبصار بعد إجراء جراحة اعتام عدسة العين.