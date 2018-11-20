شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد يتجه إلى فرنسا عقب دعوة من ماكرون والان مع التفاصيل

من المقرر أن يصل غدا الاربعاء ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد الى فرنسا عقب دعوة رسمية من ماكرون.

وفي اجندات الزيارة فإنه من المقرر أن يبحث بن زايد مع ماكرون والمسؤولين الفرنسيين، التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، إضافة إلى بحث آخر التطورات في الشرق الأوسط.

ومؤخرا، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من الرئيس إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله علاقات الصداقة المتميزة وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزه وتطويره بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.