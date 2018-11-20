شكرا لقرائتكم خبر عن ” الصحة ” تحذر منسوبيها من رفض التطعيم ضد الإنفلونزا والان مع التفاصيل

حذرت وزارة الصحة منسوبيها وتوعدت بالتحقيق والإحالة للشؤون القانونية؛ لمن يرفض منهم التطعيم ضد الإنفلونزا.

وأصدرت الوزارة تعميم أوضحت فيه أنه في حال رفض أي من العاملين الصحيين أخذ التطعيم دون مسوغ طبي، فيجب توعيتهم بأهمية التطعيم حماية لهم ولمرضاهم، وفي حال استمرار الرفض فستتم إحالة الأمر للشؤون القانونية.

وجاء ذلك بناء على تعميم وزارة الصحة بإقامة الحملة السنوية لتطعيم الإنفلونزا، وأن الممارسين الصحيين من ضمن المستهدفين في الحملة كـ ” الأطباء، ومنسوبي التمريض، والفنيين والإداريين والفئات الأخرى ” ممن يقدمون الرعاية الصحية للمرضى بشكل مباشر، بنسب تغطية 100%.

وفي ذات السياق، أبدى عدد من الممارسين الصحيين استيائهم من التحذير، مؤكدين أن الأمر لا يحتاج إلى تهديد، خاصة أنهم الأدرى بفايروس الإنفلونزا، والذي لا يشكل التطعيم منه أهمية مثلما هو الحال في بقية التطعيمات المؤثرة ضد الكبد الوبائي أو الحمى الشوكية.

فيما ردت وزارة الصحة، وأوضحت أن هذا البروتوكول معمول به في عدد كبير من الولايات الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية التي تطبق أعلى معايير سلامة المرضى في المنشآت الصحية.