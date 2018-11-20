شكرا لقرائتكم خبر عن "أنستقرام" تطلق ميزة "نشاطك" لإدارة الوقت على التطبيق والان مع التفاصيل

بدأت إدارة تطبيق أنستقرام طرح ميزة "نشاطك" الخاصة، التي تتضمن أدوات لتحديد الحدود الزمنية اليومية وخيار تجاهل الإشعارات المؤقتة مؤقتا.

وستعرض لوحة التحكم للمستخدمين متوسط الوقت الذي يقضونه في التطبيق على أجهزتهم، وسيكونون قادرين أيضا على رؤية الوقت الإجمالي الذي قضوه في التطبيق على أساس يومي.

وتسمح هذه الميزة أيضا للمستخدمين بتعيين تذكير يومي بحيث يتم عرض تنبيه لهم عندما يقضون وقتا أكثر مما ينبغي في اليوم على التطبيق.

وكانت إدارة تطبيق "أنستقرام" طورت تقنيات تسمح لها برصد الحسابات التي تلجأ إلى مستخدمين مزيفين لتعزيز شعبيتها.

وأعلنت إدارة التطبيق عزمها إلغاء بعض المشتركين المزيفين والتعليقات الصادرة عنهم من الحسابات التي تلجأ إلى هذا النوع من الممارسات لزيادة شعبيتها.

وقالت المجموعة التابعة لـ"فيسبوك" في رسالة نشرتها على مدوّنتها الإثنين: "لاحظنا مؤخرا أن بعض الحسابات تستخدم تطبيقات لجهات أخرى بغية تضخيم قاعدة متتبعيها".

وأردفت: "اعتبارا من اليوم، سنبدأ بسحب تعليقات الإعجاب والاشتراكات والرسائل من الحسابات التي تلجأ إلى تطبيقات جهات أخرى لتعزيز شعبيتها".

وطوّرت "أنستقرام" تقنيات تسمح لها برصد الحسابات حيث تعتمد هذه الممارسات المخالفة لقواعد الاستخدام.

وسترسل المجموعة إلى المستخدمين المعنيين رسائل تبلغهم فيها بإلغاء التعليقات الزائفة وبضرورة تغيير كلمة السرّ لقطع الاتصال بتطبيقات الجهات الأخرى.

ويأتي هذا التدبير في وقت تتخبّط "فيسبوك"، الشركة الأم لـ"أنستقرام"، في فضائح عدّة بشأن حماية البيانات الشخصية واستغلالها لمآرب سياسية.

واتهمت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرا أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم بتنظيم حملة للتشهير بمنتقديها.