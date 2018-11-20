شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطمئن على قائد مدرسة طعنه طالب بآلة حادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجرى وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بالأستاذ سلطان معلا المطيري، قائد مدرسة هشام بن العاص الثانوية في حي وعيرة بالمدينة المنورة، والذي تعرض يوم أمس لاعتداء بالطعن من أحد الطلاب.

وقال مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن “وزير التعليم اطمأنّ على صحة الزميل وأكد له اهتمامه بمتابعة هذا الموضوع”.

وكان قائد ثانوية هشام بن العاص في المدينة المنورة، تعرض للطعن على يد أحد طلابه بسلاح أبيض، فيما قال شهود إن سبب الطعن يعود إلى قيام إدارة المدرسة باستدعاء ولي أمر الطالب بسبب تأخر ابنه عن الحضور للمدرسة؛ ما دفع الطالب للاعتداء على القائد.