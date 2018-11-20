شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يدشن «وعد الشمال» الخميس المقبل.. يوفر 10 آلاف وظيفة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
يدشن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ويضع حجر الأساس لمشروع وعد الشمال، الخميس المقبل وذلك بتكلفة 85 مليار ريال.
أوضح ذلك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح الفالح، خلال مؤتمر ، وقال إنه من المتوقع أن يوفر المشروع الجديد نحو 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.
وأضاف الفالح أن خادم الحرمين وضمن زيارته لمنطقة الجوف سيقوم بتدشين مشروعين، الأول مشروع الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا بطاقة 300 ميجاوات، والآخر مشروع طاقة الرياح في محافظة دومة الجندل.
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