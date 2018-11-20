شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة العراقية تكشف حقيقة وساطة بغداد بين المملكة وإيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نفت الرئاسة العراقية، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عرض الرئيس العراقي برهم صالح الوساطة بين المملكة وإيران.

وأكدت الرئاسة العراقية، في بيان، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر غير رسمية، عن رسالة حملها الرئيس العراقي للرياض من نظيره الإيراني غير صحيح.

وطالبت وسائل الإعلام بأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة واحترام المواثيق المهنية للإعلام.

وشددت على أن ما قاله الرئيس العراقي في جولته الأخيرة هو أن العراق لا تلعب دور الوساطة، وأنها نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربي والإقليمي مع حفظ تام للسيادة واحترام البلدان الأخرى.