الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد

أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها اليوم الإثنين على المشاركة في المشاورات المقبلة المزمع عقدها في السويد.



وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث "أن توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات المقبلة".

وأكد البيان أن الرئيس اليمني وافق أيضا على إرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.

وأكدت الحكومة اليمنية في خطابها إلى المبعوث الأممي أهمية الضغط على المليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط.

ودعت الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به المليشيات لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد.