العاهل السعودي يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لأنشطة إيران النووية

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، إن المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لبرنامج إيران النووي والباليستي.

وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال إلقاء كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، أن نشاطات النظام الإيراني تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية ستستمر في التصدي للتطرف والإرهاب والعمل على التنمية في المنطقة.

وعن القضية الفلسطنية قال الملك سلمان بن عبدالعزيز إنها ستبقى قضيتنا الأولى لتأمين حقوق الفلسطينيين المشروعة.

وحول الوضع في اليمن قال العاهل السعودي إن وقوف بلاده بجانب اليمن لم يكن خيارا بل واجبا للتصدي للمليشيات الانقلابية.

وعن خطط التنمية في المملكة العربية السعودية قال الملك سلمان بن عبدالعزيز إن الأولوية تذهب لمواصلة دعم القطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية، مشيرا إلى أن المملكة تمر بتغير تنموي في مختلف القطاعات وفق رؤية 2030.

وأشار العاهل السعودي إلى أنه أعطى توجيهاته لولي العهد بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد.