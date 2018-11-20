- 1/2
- 2/2
الان تتابع دارة الملك عبدالعزيز تنظم محاضرة عن “جدة في كتابات روزيتا فوربس” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:
افتتح معالي المستشار في الديوان الملكي والأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، مساء اليوم (الثلاثاء)، فعاليات المحاضرة العلمية “جدة في كتابات السيدة روزيتا فوربس”.
وقدم المحاضرة الدكتور خالد بن عبدالله كريري، الأستاذ بقسم التاريخ في جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن البرنامج الثقافي لمركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة التابع للدارة في جدة.
وركزت المحاضرة التي شهدها نخبة من رجالات الثقافة والأدب والمهتمين بتاريخ المملكة ، على التعريف بكتابات فوربس ومولدها ونشأتها ورحلاتها واستعراض مؤلفاتها إضافة إلى وصفها لحياة مجتمع جدة القديم ونمط المعيشة والمنازل القديمة بجدة التاريخية إضافة لوصف الحياة الاجتماعية من حركة اقتصادية وبناء المنازل والعوائل التي سكنتها.
وعرجت المحاضرة على المادة العلمية في كتابات فوربس من جوانب اجتماعية واقتصادية وتجسيدها للحراك الثقافي وتدوين ذلك في كتاباتها موثقة بالصورة عدداً من الأثار التاريخية كالمهن القديمة وبوابات جدة العريقة والحارات التي كانت تمثل جدة في ذلك العصر والسيدة الإنجليزية روزيتا فوربس ولدت عام 1893 ميلادية، في لنكولنشاير من أشهر كتّاب السفر والرحلات.
وتضمن النقاش في المحاضرة العديد من التساؤلات حول مضامين رحلة السيدة فوربس إلى جدة في عام 1921 ميلادية.
شكرا لقرائتكم خبر عن دارة الملك عبدالعزيز تنظم محاضرة عن “جدة في كتابات روزيتا فوربس” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .