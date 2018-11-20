تركيا تحتل المرتبة العاشرة بتجارة الجنس

أصبحت ممارسة الدعارة بتركيا تتزايد بشكل مضطرد وصارت تركيا وجهة مفضلة للنساء المحترفات في الدعارة.

وألقت قوات الشرطة القبض على شبكة “دعارة غير مرخصة”، في مدينة طرابزون شمالي البلاد، تتألف من 15 امرأة تركية، قبل الإفراج عنهن مرة أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما شجع على ذلك تنوع الزبائن القادمين سياحيا للبلاد ..

و تُمارس مهنة الدعارة في تركيا بشكل علني ومصرّح به منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال آتاتورك، وفقاً للمادة 227 من القانون 5237 التركي، فيما عدل القانون في سنة 2004 في ظل حكم رئيس البلاد رجب طيب أردوغان. و ينص على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.