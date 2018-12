دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع طرح هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus في المملكة ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت HMD Global، الشركة المطورة لأجهزة نوكيا، اليوم عن طرح هاتف نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plus في المملكة؛ وهو هاتف ذكي استثنائي يوفر تجارب محتوى ذات دقة عالية بفضل شاشته عالية الدقة بحجم 6بوصة، فضلاً عن عمر بطارية طويل الذي يستمر حتى يومين متواصلين من العمل. يعتبر نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plus من الهواتف الذكية مع كاميرا مزدوجه التي تتفرد بسعرها المعقول في متناول الجميع؛ كما يعد أحدث إصدارة تنضم إلى عائلة أندرويد ون Android One ، ويوفر أفضل ما يقدمه نظام التشغيل جوجل Google مع تحديثات أمنية شهرية.

ومن جانبه صرّح سانميت سينغ كوشار، المدير العام لشركة HMD العالمية في الشرق الأوسط: “يعكس طرحنا لهاتف نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plusالتزامنا نحو تطوير هواتف ذكية ضمن الفئة المتاحة للجميع. ولمواكبة ما نشهده اليوم من إقبال متزايد على المحتوى المرئي، فإنّ الهاتف الذكي نوكيا 3.1 بلس Plus Nokia 3.1 سيقدم للمعجبين في المملكة تجربة مشاهدة لا مثيل لها بفضل شاشته العالية الدقة التي تقدّم أداءً متفوقاً، هذا إلى جانب عمر بطارية الذي يدوم حتى يومين من الإستخدام المتواصل. وعلاوة على ذلك، فإنّ هاتف نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plus يوفر تجارب تصوير فوتوغرافي من الطراز الرفيع مع تقدمه الكاميرا الأساسية بدقة 13 ميجابيكسل من مزايا مذهلة تشمل التركيز التلقائي. وفضلاً عن ذلك، فإنّ كوننا جزءً من عائلة أندرويد ون Android One، سيضمن بقاء هاتف نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plus مواكباً لآخر ابتكارات جوجلGoogle والتحديثات الأمنية بصورة منتظمة.”

أقصى قدر من الترفية

يوفر هاتف نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plus تجارب مشاهدة رائعة في فئته بفضل شاشته ذات الدقة العالية بمقياس 6 بوصة؛ ونسبة الأبعاد 18:9، وتشغيل مزيد من ملفات الأخبار والتطبيقات ومقاطع الفيديو المفضلة لديك، مما يجعله مثاليًا لتدفقات المحتوى ووسائل الإعلام الاجتماعية. مع بطاريته 3500 ميللي أمبير التي تدوم حتى يومين من شحنها. سينقلك هاتف نوكيا 3.1 بلس دون عناء من خلال عملياتك على Netflix دون الحاجة إلى زيادة الشحن.

الحصول على لقطات استثنائية (بوكيه) بأسلوب احترافي مع كاميرات خلفية مزدوجة

يمكنك التقاط الصور الخاصة بك بشكل واضح مدعومة بخاصة التركيز السريع والدقيق حتى في الإضاءة الخافتة وذلك بفضل الكاميرا الرئيسية ذات 13 ميجابكسل التي تمتلك ميزة الكشف التلقائي. وتشمل الكاميرا الخلفية أيضًا على مستشعر بدقة 5 ميغابكسل لتوفير عمق استشعار خلفي لتمكن المستخدم من التقاط لقطات احترافية مع طمس خافت قابل للتحديد، كما يوفر خاصية ضبط الضبابية حتى بعد التقاط الصورة؛ كما يتوفر الهاتف أيضاَ على كاميرا أمامية ذات 8 ميجابيكسل لإلتقاط صور السيلفي بجودة عالية. ومن خلال الكاميرات الخلفية المزدوجة التي تمكن المستخدم من التقاط أفضل الصور بالإضافة إلى التجارب السريعة المدعومة بالذكاء الإصطناعي التي تدعمها شرائح الثمانية الأساسية، يوفر هاتف نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plus مزايا تصوير فريدة بسعر مناسب في متناول الجميع.

الأداء الأفضل

وبفضل توازن الأداء العالي الذي يوفره المعالج ثماني النواة MediaTek Helio P22 وكفاءة الطاقة، يوفر لك هاتف نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plus الطاقة اللازمة عند الحاجة إليها، باستخدام عدد أقل من النوى أثناء المهام الأساسية لتحقيق الكفاءة المثلى. توفر الشرائح أيضًا دفعة قوية أثناء المهام المكثفة مثل مشاهدة مقاطع الفيديو لضمان الأداء العالي المستدام وتجربة موثوقة باستمرار.

ويتميز الهاتف بتناسبه الدقيق مع غطاء الألمونيوم الخلفي المصنوع باستخدام CNC، ما يقدم تصميمًا سلسًا ونقيًا ناهيك عن هيكل معدني مصبوب بالقالب للحصول على صلابة رائعة. يمنحك هاتف نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plus اللمسات النهائية فائقة اللمعة مع تفاصيل قطع الألماس وزجاج من نوعية 2.5D المنحني، مما يمنح ملاءمة تامة عند حمله في اليد. وهذا ما تتوقعه من هاتف نوكيا الذكي.

يوفر الهاتف تجارب نقية وآمنة ومحدثة ومدعوم بنظام أندرويد ون Android One

ينضم هاتف نوكيا 3.1 بلس إلى التشكيلة الشاملة للهواتف الذكية من نوكيا ضمن عائلة أندرويد ون Android One ، مما يوفر تجربة عالية الجودة معتمدة من جوجل Google. وتوفر الهواتف الذكية من نوكيا المزودة بنظام التشغيل أندرويد ون Android One سعة تخزين كبيرة وعمرًا أطول للبطارية خارج الصندوق ، ولكنها تأتي أيضًا محملة مسبقًا بأحدث الابتكارات في مجال الذكاء الإصطناعي AI التي طورتها جوجل Google. سوف يستقبل هاتف نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plus تحديثات تشغيلية أمنية شهرية على مدار ثلاثة سنوات وسنتين من تحديثات نظام التشغيل ، كما هو مضمون في برنامج أندرويد ون Android One. يصنف هذا الهاتف بين أكثر الهواتف أمانًا؛ ويتم تحديثه بشكل دائم بأحدث خدمات جوجل Google ، بما في ذلك مساعد جوجل Google Assist وصور جوجل Google Photos مع سعة تخزين مجانية غير محدودة للصور عالية الجودة.

يأتي هاتف نوكيا 3.1 بلس معززاً بنظام التشغيل أندرويد أوريو Android Oreo مسبقًا ، وبذلك ستتمكن على الفور من الاستمتاع بأحدث الميزات وأفضلها، بما في ذلك عدسة جوجل Google Lens ، وصورة داخل الصورة picture-in-picture لتعدد المهام وجوجل بلاي Google Play. قم باكتشاف التطبيقات الجديدة وشغِّلها، واستمتع بهاتفك لأطول وقت ممكن بفضل البطارية طويلة العمر والطاقة التي يوفرها نظام التشغيل أندرويد ون Android One والتي تعمل على الحد من استخدام الخلفية بشكل حدسي تلقائياً.

توفر المنتج

يأتي هاتف نوكيا 3.1 بلس باللون الأزرق أو الأبيض أو الأزرق الغامق، ويتوفر في المملكة العربية السعودية بدءً من نوفمبر 22، حيث يتوفر الهاتف بإصدارتين من الذاكرة الدائمة والذاكرة العشوائية RAM / ROM بسعة 2 جيجابايت/ 16 جيجابايت و 3 جيجابايت / 32 جيجابايت بسعر ابتداءً من 595 ريال سعودي.

هذا الموضوع طرح هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus في المملكة ظهر على التقنية بلا حدود.