دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة بعد حصولها على اعتماد هيئة الدواء الأمريكية، تقنية HoloLens تقترب أكثر من تغيير الوسط الطبي في العالم

يُعد مجال الرعاية الطبية من أكثر المجالات الواعدة التي وجدت تقنية “مايكروسوفت هولو لينز – Microsoft Hololens” مُتسعًا لها لإكتشافه وتطويره بطريقة ثورية غير مسبوقة.

تقنية “هولو لينز” هي إحدى مُنتجات الواقع الافتراضي المُعزز من “مايكروسوفت”. وتعتمد على نظارات رؤية مُحيطية ثلاثية الأبعاد يستطيع من يرتديها الخوض في عالم تخيلي مُتكامل يُحيط به ويستطيع التحكم فيما حوله من أشياء تخيلية في تجربة واقعية مُثيرة.

حصل نظام إلكتروني يحمل اسم “OpenSight Augmented Reality System”، مبنى على تقنية HoloLens، خلال الشهر الحالي على موافقة واعتماد رسمي من قبل هيئة الرقابة على الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) لاستخدامه في التخطيط والإعداد لما قبل إجراء العمليات الجراحية على المرضى. ويُعد هذا هو الاعتماد الأول لتقنية قائمة على الواقع الافتراضي المُعزز لأغراض تتعلق بالرعاية الصحية الفعلية للمرضى.

سيتم استخدام النظام الإلكتروني وفقًا لذلك الاعتماد في مُعالجة الأشعات والفحوص التي تم إجرائها للمريض قبل الجراحة ومن ثم مُطالعة المريض فعليًا بإستخدام النظام والنظارات المُحيطية ليتمكن الجراحون من رؤية صورة افتراضية مُركبة على جسد المريض لما يُنتظر أن يلاقوه أثناء إجراء الجراحة و التخطيط لتلك الجراحة في صورة أقرب ما تكون للواقع. (كما هو موضح بالصورة المرفقة)

جدير بالذكر أن هذا لا يُعد الاستخدام الأول للتقنيات القائمة على نظام Hololens في المجالات المُتعلقة بالطب، حيث جرى على مدار السنوات القليلة الماضية تبني العديد من الأنظمة الإلكترونية التي تعتمد تلك التقنية في مجالات التعليم الطبي للطلبة والتدريب على التداخلات العلاجية في مُختبرات التدريب. ولكن هذا الاعتماد يسمح بالاستخدام الفعلي الأول للواقع الافتراضي المُعزز في العلاج والرعاية الصحية الفعلية لمرضى فعليين.

ولا يُنتظر أن يتوقف استخدام تلك التقنيات في مجال الرعاية الصحية عند هذا الحد، حيث يمُثل مجال الرعاية الصحية فعليًا فرصة كبيرة لتلك التقنيات نظرًا لاستيعاب هذا المجال لتوسعات عديدة يُمكنها المُساهمة في حل إشكاليات حالية تتعلق بالتدريب، وكذلك بالتحكم الدقيق عن بُعد في الآليات الجراحية الحديثة.

التدوينة بعد حصولها على اعتماد هيئة الدواء الأمريكية، تقنية HoloLens تقترب أكثر من تغيير الوسط الطبي في العالم ظهرت أولاً على عالم التقنية.