الاتحاد السوداني يعلن عن موعد تتويج الهلال بلقب الدوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، اليوم الإثنين، إنها ستقوم بتتويج فريق الهلال بلقب الدوري، في مباراته الأولى بالموسم الجديد.

وجرى إيقاف تتويج الهلال بلقب الدوري لموسم 2018، لحين الفصل في استئناف كان قد تقدم به نادي المريخ لاتحاد الكرة السوداني.

وقال عضو لجنة المسابقات، حسين محمد حسن السيد “أبو قَبَّة”، ل: “فريق الهلال سيتم تتويجه بلقب الدوري، بمدينة الفاشر، قبل انطلاق مباراته الأولى أمام المريخ الفاشر، بافتتاح النسخة الجديدة من مسابقة الممتاز”.

وأضاف: “الاتحاد السوداني كون لجنة لتتويج الهلال، برئاسة نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، المهندس الفاتح بانيه، وعضوي مجلس الإدارة مدثر سبيل ورمزي يحيى”.

يذكر أن الهلال كان يفترض أن يتوج بمدينة الفاشر، وفي مباراته الأخيرة الموسم الماضي أمام المريخ الفاشر تحديدا، لكن اتحاد الكرة السوداني قرر تأخير التتويج، إلى حين الفصل في استئناف لنادي المريخ.