تفاصيل مقتل اثنين من مهندسي البترول على أيدي مسلحين…..

شهاب محمد - الخرطوم - النفط

الخليج 365:

كشفت شرطة التحقيقات الجنائية في قضية مقتل اثنين من مهندسي البترول بجنوب كردفان، أثناء عودتهما من حقول البترول داخل عربتهما، على يد مسلحين اثنين، الأول عضو الحركات المتمردة والثاني نظامي سابق.

وكشف متحري تابع لشرطة الفولة بولاية جنوب كردفان، في القضية أمام محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس، أن الشاكي أبلغ بأنه تم تحويل جثامين المجني عليهما وهما مهندسان بإحدى شركات البترول إلى المشرحة، أحيل الملف إلى شرطة التحقيقات الجنائية بالخرطوم لإكمال التحريات، وقال المتحري إنه تم القبض على المتهم الأول (نظامي سابق)، حيث ذكر أنهم قاموا وبمعاونة اثنين آخرين، بالهجوم المسلح على المجني عليهما داخل عربتهما، وأفاد المتحري بأن المتهمين كانا يخططان لاختطاف أجانب للمساومة بهما بالمال مع الحكومة، وذكر المتهم الثاني عضو بإحدى الحركات المتمردة، بأن المجني عليهما مهندسان تابعان لجهاز الأمن، مشيراً إلى أنه قام بقتل أحدهما وأمر المتهم الأول بقتل سائق العربة.

ولفت المتحري إلى أنه من خلال التحقيقات الجنائية اتضح أن هنالك متهمين آخرين لم يتم القبض عليهم وفصل الاتهام في مواجهتهم، وجهت النيابة تهماً للمتهمين تحت المواد (12/24/175/130/168) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك الجنائي بتكوين منظمات إجرامية والقتل العمد والنهب، والمواد (5/6/10) من قانون مكافحة الإرهاب، كما وجهت لهم المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر والمتعلقة بالحيازة وإحالة الملف إلى المحكمة للفصل.