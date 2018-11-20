كشفت عن تفتيش “15” ألف محل تجاري النيابة: “2161” بلاغاً في حماية المستهلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت إحصائية صادرة من النيابة العامة أن جملة الدعاوى المقيدة بنيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة بلغت خلال العام الحالي حوالي “2” ألف و261″ دعوى في فرعي المستهلك والبيئة والصحة العامة.

وأوضح النائب العام عمر محمد أحمد خلال رئاسته الاجتماع الموسع للجهات ذات الصلة بعمل النيابة أمس، أن الإحصائية أوضحت طوال فترة عمل اللجنة الموحدة لحماية المستهلك تم تفتش أكثر من “15” ألف محل تجاري وضبط وإبادة أكثر من 1000 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات بولاية الخرطوم، وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأكدت الإحصائية ضبط 150 منشأة عشوائية في إطار مكافحة المصانع العشوائية، وفتح 80 بلاغاً لمستحضرات تجميل مخالفة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأدوية والسموم.

وشدّد النائب العام على ضرورة تعديل القوانين وتفعيل لجان المراقبة على السلع والخدمات، وأعلن عن الشروع في زيادة النيابات بولاية الخرطوم لتشمل المحليات السبع والانتشار في الولايات وتعزيز أمر تأسيس محاكم المستهلك، وطالب بتوفر المواصفات القياسية في المجالات كافة، وتوحيد مرجعيات الفحص والاختبار لجهة أن ذلك يخدم سرعة البت في قضايا المستهلك وأهمية وضع آلية لتطبيق مواصفة الإعلان عن المنتج بجانب مضاعفة جهود التوعية لرفع مستوى وعي المستهلكين.

وأشاد النائب العام بجهود الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في تعزيز حماية المستهلك بالتعاون والدعم المستمر لنيابة حماية المستهلك خلال الفترة السابقة، مشيداً بدور المواصفات في التواصل مع المستهلكين عبر الرقم 5960.

من جهتها أعربت وكيل أعلى نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، ماجدة الطاهر محمد، عن تقديرها لجهود الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والتعاون الكبير ودعمها لعمل حماية المستهلك وإحكام التنسيق بين الجهات المختصة وتشكيلها للفريق الموحد لحماية المستهلك لتعمل جميعها تحت مظلة واحدة بعيداً عن العصبيات المهنية، الأمر الذي ساعد في تنفيذ الحملات المشتركة وضبط السلع المخالفة.