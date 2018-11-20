(مناقصات) طائرة .. ونصيحة للمنصورة “مريم”.. بقلم الهندي عز الدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

1

قررت الحكومة إلغاء توكيلات الدواء واستبدالها بعطاءات ( مناقصات) يعلن عنها مجلس الأدوية والسموم !

ولأن الذين اتخذوا هذا القرار الغريب العجيب لم تكن لديهم رؤية واضحة ومتكاملة حول القضية ، فإنهم أوكلوا الأمر لصندوق الإمدادات الطبية الذي اعتذر مديره العام عن الإشراف على موضوع العطاءات (الحل المتوهم) ، بعد أن قدم لرئيس الوزراء حجته الموضوعية والمنطقية بأنها مجرد عطاءات (تسعير) ، وليس توريد أدوية واستلامها وتخزينها في مخازن الإمدادات التي بالتأكيد ليس بإمكانها استيعاب كل الأدوية القادمة للسودان.

الآن .. هؤلاء المتسببون في أزمة الدواء .. مفتعلو معركة في غير معترك .. يبحثون عن جهة ومواصفات وطريقة تنفيذ هذه (المناقصات) !!

اعتذار مدير صندوق الإمدادات يؤكد أن رئيس الوزراء لم يشاوره قبل إصدار قراره المتعجل بشأن عطاءات الدواء .

وإذا لم يشاور مدير الإمدادات ، ولا غرفة الدواء ، ولا وزارة الصحة ، فمن شاور دولة رئيس الوزراء في قراره المتبوع بقرارات جمهورية ؟!

2

تحتاج الدكتورة “مريم الصادق المهدي” بعد عودتها من الخارج ، إلى فترة مراجعة ..ومراقبة .. وتأمل في مجريات الأمور في البلاد بصفة عامة ، وداخل حزب الأمة القومي بصفة خاصة .

ليس هناك أمر مستعجل يستوجب سفر “مريم” إلى دارفور بعد يومين فقط من وصولها الخرطوم !

أنصح الأخت (المنصورة) بأن تعطي نفسها فرصة للراحة .. والتدبر .. والاستقراء ، ثم فرصة للأسرة الصغيرة والكبيرة ، قبل أن تواصل مسيرة مواجهتها السياسية للنظام الحاكم .

3

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه ..

اللهم صل على سيد الأولين .. وسيد الآخرين ..

إمام المتقين .. وخاتم النبيين .

اللهم صل على سيدنا محمد في يوم مولده الفتح المبين .. عدد خلقك .. وزنة عرشك .. ومداد كلماتك .

وكل عام وأنتم بخير .