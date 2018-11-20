حرب التصريحات تندلع بين اتحاد الكرة المحلي والأهلي شندي

شهاب محمد - الخرطوم - الاهلي شندي

الخليج 365 :

في تطورٍ جديد، اندلعت حرب التصريحات بين الاتحاد المحلي بمدينة شندي ونادي الأهلي شندي بشأن استضافة الملعب الرئيسي لمباريات الفريق في بطولتي الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الأفريقي”الكنفدرالية”.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بشندي طلحة حسن عثمان أن أهلي شندي سيلعب مباراته الأولى في منافسة الدوري الممتاز بملعبه بشندي، موضحًا أن لجنة من اتحاد الكرة السوداني ستسجّل زيارة لمعاينة الملعب واتخاذ قرار نهائي بشأنه.

وقال طلحة في تصريح لـ”باج نيوز” إن مدير الكرة بنادي الأهلي شندي عبد المهيمن الأمين ليس من حقه تحديد صلاحية الملعب من عدمها، مشيرًا إلى أن أرضية استاد شندي تعاني من مشكلة كبيرة يعلمها القاصي والداني.

وكان نادي الأهلي شندي قد أعلن في وقت سابق أن الفريق سيخوض مبارياته في البطولة الأفريقية بملعبه بشندي وأنه لا اتجاه لتحويلها لأي ملعب آخر، وأشار عبد المهيمن أن الملعب جاهز ولا يعاني من أية مشكلة سوى قصّ النجيل.

وأضاف” مشكلة أرضية استاد شندي ليست في قص النجيلة كما زعم مدير الكرة بالأهلي شندي، الملعب يعاني من مشاكل عديدة، جميع كراسي المقصورة الجانبية محطمّة تمامًا، وكذلك المساطب وربما تسقط في أي وقت بجانب السياج، ويبدو أن عبد المهيمن يرى ما لا يراه كل الوسط الرياضي بشندي”.

وقال طلحة حسن عثمان إن الأهلي شندي ربما يلعب مباراته الأفريقية الأولى في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي بملعبه حال نجح مدير الكرة بالنادي في تنفيذ ما أوكل له من مهام.

يذكر أن أهلي شندي سيبدأ مشواره في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي في السابع والعشرين من الشهر الجاري بمواجهة نبوكي دوبوتيمو.