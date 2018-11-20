وزارة الصناعة: العجز في الميزان التجاري بلغ (3.534) مليار جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال وزير الصناعة “موسى كرامة”، إن العجز في الميزان التجاري بلغ (3.534) مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من العام الجاري، وأعلن عن تدني الصادرات لهذا العام بنسبة (2.9%)، معزياً التراجع إلى عدم وجود سياسات مشجعة للصادر وارتفاع تكلفة إنتاج السلع المحلية وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية وتهريب السلع إلى دول الجوار.

واعترف “كرامة”، في بيان عن أداء وزارته للعام الجاري وخطتها للعام المقبل، قدمه للبرلمان، أمس (الإثنين)، بانخفاض عائد الصادرات بنسبة (25%) عن العام السابق لنفس الفترة، في وقت وصلت قيمة واردات البلاد لـ (6.1) مليار دولار. وأقر بأن قطاع السكر يعاني مشاكل في التمويل المحلي وعينات القصب وقطع الغيار والنقد الأجنبي مما أدى إلى تدني إنتاجه، إضافة لمشاكل في صناعة الزيوت بسبب تذبذب الإنتاج من عام لآخر وارتفاع أسعارها نهاية كل موسم نتيجة المضاربات. وكشف أن ضريبة الإنتاج على السلع الصناعية المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية بلغت (2,6) مليون جنيه، فيما وصلت ضريبة الإنتاج على التبغ والسجائر (1,4) مليون جنيه