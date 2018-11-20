500 مليون دولار إضافية من السعودية والإمارات للمساعدات الإنسانية في اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وقال الربيعة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، اليوم الثلاثاء: "السعودية والإمارات تقدمان 500 مليون دولار إضافية لدعم جهود الإغاثة في اليمن"، موضحا أن "الهدف من إطلاق المبادرة الجديدة للمساعدات هو إنساني بحث للتصدي لأزمة الغذاء".

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وأضاف الربيعة: "المبادرة تستهدف تأمين إيصال الغذاء لما يتراوح بين 10 إلى 12 مليون يمني"، متابعا: "سوف نعمل مع التحالف للوصول إلى كل مناطق اليمن وسنختار الشركاء الموثوق بهم لضمان وصول كافة المساعدات لمحتاجيها من الشعب اليمني الشقيق".

وتابع الربيعة: "السعودية والإمارات والكويت تساهمان في خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتهما الأمم المتحدة في اليمن بنحو مليار و250 مليون دولار".