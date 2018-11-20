500 مليون دولار إضافية من السعودية والإمارات للمساعدات الإنسانية في اليمن

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القاهرة — سبوتنيك. وقال الربيعة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، اليوم الثلاثاء: "السعودية والإمارات تقدمان 500 مليون دولار إضافية لدعم جهود الإغاثة في اليمن"، موضحا أن "الهدف من إطلاق المبادرة الجديدة للمساعدات هو إنساني بحث للتصدي لأزمة الغذاء".
© AP Photo / Saudi Press Agency
وتابع الربيعة: "السعودية والإمارات والكويت تساهمان في خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتهما الأمم المتحدة في اليمن بنحو مليار و250 مليون دولار".
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