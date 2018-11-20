شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يوجه بتوفير أكثر من 3 آلاف وظيفة عمل في أبو ظبي والان مع التفاصيل

وجه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بتوفير وظائف عمل في أبو ظبي والتي بلغت أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة. وبحسب التوجيهات فإن عدد الوظائف التي تم توفيها بلغت 3285 مواطناً ومواطنة في أبوظبي. ووفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي لحكومة أبوظبي عبر تويتر اليوم الثلاثاء، توزعت نسب فرص العمل التي تم توفيرها خلال أربعة أشهر على: القطاع شبه الحكومي بنسبة 42%، والقطاع الحكومي الاتحادي 39%، والقطاع الحكومي المحلي 17%، والقطاع الخاص 2%.

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