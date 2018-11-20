شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البحسني بطلع على أهم المشاريع التي يدعمها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والان مع التفاصيل

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نائب فريق الحكم الرشيد وبناء السلام في برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP خالد عبدالمجيد، ومنسق مشروع دعم نزع الالغام UNDP بعدن الاستاذ ناصر الحييد. واطلع المحافظ خلال اللقاء على اهم المشاريع التي يدعمها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في المحافظة والجاري تنفيذها ومن اهمها مشاريع دعم انشطة نزع الالغام ومشاريع تنفذ من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة. كما اطلع المحافظ على المشاريع الجديدة للمنظمة المزمع تنفيذها خلال العام المقبل لدعم مؤسسة المياه والصرف الصحي وصندوق النظافة ومشروع دعم مؤسسات القضاء والذي سيقدم دعم للمحاكم والنيابات العامة والمؤسسة الاصلاحية. وناقش اللقاء اهمية الشراكة بين السلطة المحلية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP والفاعلين التنمويين في المحافظة ومتابعة انشاء مكتب البرنامج في المحافظة. من جانبه أشاد المحافظ البحسني بالدور الانساني للفريق مؤكدا حرص السلطة المحلية في تذليل كافة الصعوبات امام الفريق وتسهيل عمل المنظمات بشكل عام وحثها على اهمية الاسراع في فتح مكاتب لها داخل المحافظة وتكثيف نشاطها لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه السلطة المحلية والمواطنين في هذه الفترة. حضر اللقاء مدير عام مديرية المكلا المهندس عوض بن هامل.

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