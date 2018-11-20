شكرا لقرائتكم خبر عن نساء السكان الأصليين في بوليفيا يشاركن في سباق للدراجات والان مع التفاصيل

شاركت مجموعة من سيدات بوليفيا في سباق للدراجات بنسخته الـ٥ بشوارعها مروراً بمدينة "إل ألتو" (هي كلمة إسبانية تعني المرتفعات) المجاورة للعاصمة لاباز، والذي يسمح فيه بمشاركة جميع السيدات اللاتي تتجاوز أعمارهن 15 عاما.

ويقول المنظمون إن عدد المشاركات بلغ 375 سيدة من السكان الأصليين ممن ارتدين زيهن التقليدي من تنورات مزركشة وركبن دراجاتهن للمشاركة في السباق الذي يمر بشوارع هذه المدينة التي تعد ثاني أكبر مدن بوليفيا.





وقالت سيليا كانكاري، من سكان بوليفيا الأصليين إحدى المشاركات في السباق: "الدراجة وسيلة من وسائل الانتقال بالنسبة للسكان هنا، وأنا سعيدة بتلك السباقات التي تمثل تشجيعا لنا".

وقالت فرانسيسكا أيابيري: "إنني أركب الدراجة منذ كنت صغيرة وكانت والدتي وهي من السكان الأصليين ترتدي تنورة وهي تتحرك بالدراجة في الريف.. أحب ركوب الدراجات وما زلت أقوم بذلك على الرغم من تقدمي في السن".





وتعد مدينة إل ألتو واحدة من المدن التي تقع بأعلى بقاع العالم، إذ يتجاوز ارتفاعها 4 آلاف متر فوق سطح البحر.