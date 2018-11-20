شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من «الأرصاد» لسكان الرياض ومكة وعسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة تنبيهات لاستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الليل على عدد من مناطق المملكة.

ونبهت الهيئة أن الحالة الجوية المشار إليها على منطقة الرياض تشمل مدينة الرياض والدوادمي والخرج والمجمعة وشقراء والأجزاء المجاورة، موضحةً أن الحالة قد بدأت منذ 10:00 صباحاً وتستمر حتى 22:00 ليلاً.

وأضافت أن الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار تشمل كذلك منطقة مكة المكرمة (ميسان، الطائف، الهدا، الشفا، الأجزاء المجاورة) بدءاً من الواحدة ظهراً وحتى السابعة مساءً.

كما تشمل منطقة جازان (فيفا، الخوبة، والأجزاء المجاورة) ومنطقة الباحة (الباحة، المندق، قلوة، والأجزاء المجاورة)، بالإضافة إلى منطقة عسير (أبها، خميس مشيط، محايل، المجاردة، بارق، والأجزاء المجاورة)، وذلك بدءاً من 13:00 ظهراً إلى 19:00 مساءً.

يذكر أن الدفاع المدني أهاب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر لاستمرار التقلبات الجوية وما قد تسببه الأمطار والسيول والرياح المصاحبة من خطر على حياتهم، داعياً إلى الابتعاد عن الأودية والشعاب وقت هطول المطر وجريان السيول وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها.