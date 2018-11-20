تحت ضغط انتصارات الشرعية في اليمن.. قيادي حوثي يدعو للتهدئة

تحت ضغط الانتصارات المتوالية للشرعية في اليمن، دعا القيادي الموالي لإيران محمد علي الحوثي، الإثنين، المليشيا الانقلابية إلى وقف إطلاق الصواريخ التي تستهدف الأراضي السعودية وإعلان الاستعداد الكامل لإنهاء العمليات العسكرية في البلاد.

وزعم الحوثي الذي يتولى رئاسة ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" في مبادرته التي أطلقها على تويتر، إنها تأتي دعما لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث وإثباتا لحسن النوايا وتعزيزا للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام".

وطالما عطل الحوثي الجهود الأممية لإنهاء الأزمة في اليمن، وامتنع عن المشاركة في المشاورات التي دعا إليها جريفيث في جنيف سبتمبر/أيلول الماضي.

ويسعى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن إلى إعادة إطلاق محادثات السلام في الأسابيع المقبلة، بدعم من دول كبرى في مقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.



