افتتاح فندق بين الصخور في شنغهاي

شهدت مدينة شنغهاي الصينية، الخميس، افتتاح فندق في موقع كان يستخدم لقلع الصخور، في مشروع ضخم بلغت قيمته 288 مليون دولار تطّلب إنشاؤه مواجهة تحديات هندسية كبيرة.

ويتألف فندق "إنتركونتيننتال شنغهاي ووندرلاند" الجديد ذو تصنيف الـ5 نجوم من 17 طبقة تضم 336 غرفة وجناحا، وهو أحد المشاريع الضخمة ذات التصاميم الجريئة التي تتزايد في الصين منذ سنوات.

وأقيم الفندق في قلب مقلع قديم للصخور بجانب شلال للمياه على ارتفاع نحو 90 مترا، ويقع على بُعد نحو ساعة بالسيارة من وسط شنغهاي، فيما يمكن النزول في غرفه في مقابل أسعار تبدأ بـ3394 ين "490 دولارا" لليلة الواحدة.

ويضم الموقع طبقة كاملة للأجنحة تحت مستوى المياه، لكن لا يمكن للنزلاء فيها التمتع بمعاينة أعماق مقلع شينكينج، إذ إن النوافذ معزولة عن الخارج عن طريق أحواض أسماك كبيرة.

ويقول كبير مهندسي شركة "شيماو بروبرتي" المصممة للمشروع تشين شاوشانج لوكالة فرانس برس: "هذا مشروع جديد بالكامل لم نر مثيلا له قبلا"، مضيفا: "لم يكن هناك أي مراجع أو حالات أو تجارب في إمكاننا التعلم منها لحل كل المشكلات".

وواجه المهندسون الذين أنجزوا المشروع مشكلات غير متوقعة، فقبل البناء الذي انطلق في 2013 تسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار بطوفان نهر مجاور على موقع المقلع ما غطى نصف مساحته.

ويوضح تشين: "لو حصل هذا الأمر بعد إنجاز البناء، لكان ذلك بمثابة ضربة قاضية" للمشروع.

ويمثل الشلال أحد أكثر الأجزاء إثارة للانتباه في هذا المشروع، ويمكن للنزلاء الأكثر حبا للمغامرة تسلق الصخور في الموقع.

ويقول المهندس البريطاني مارتن جوتشمان، الذي رافق إنجاز المشروع منذ انطلاقه قبل 12 عاما: "لقد كانت فكرة فريدة تماما أن نحوّل موقعا منسيا إلى معلم مميز ونعطيه حياة جديدة".