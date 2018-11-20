للمتزوجات حديثا.. حافظي على رشاقتك بعد الزواج بـ4 نصائح

على الرغم من محاولة العديد من السيدات للحفاظ على وزنهن ورشاقتهن قبل الزواج، فإن وزن بعضهن يزداد بعد ذلك، ذلك يرجع لعدة أسباب منها حدوث تغيرات هرمونية بالجسم أو قلة النوم أو تغيير النظام الغذائي، أو تناول الطعام السريع خارج المنزل خصوصاً في فترة شهر العسل.

ولتحافظ العروس الحديثة على وزنها ورشاقتها بعد الزواج، يتطلب منها اتباع بعض النصائح، نستعرضها لكم في التقرير التالي، بحسب موقع "verywellfit".

1- ممارسة الرياضة مع زوجك

من أهم النصائح التي تساعد المرأة على الحفاظ على رشاقتها وعدم زيادة وزنها بعد الزواج، ممارسة التمارين الرياضية مع الزوج، من خلال الذهاب لصالة الجيم سويا، أو الخروج للمشي لتشجيع بعضكما البعض على العناية بصحتكما، بالإضافة إلى أن هذا النشاط سيقرب العلاقة بينكما بشكل أكبر، لذلك اجعلي الرياضة من أولوياتك.

2- نوعية الطعام

تتوقف نوعية الطعام الذي تتناولينه بشكل أساسي على حفاظك على رشاقتك بعد الزواج، لذلك ينصح باتباع النظام الغذائي الصحي، وتجنب تناول الأطعمة السريعة الدسمة، والتركيز على الخضراوات والفاكهة.

3- منع تناول الطعام مساء

يتطلب حفاظ العروس على وزنها وتجنب زيادته، منع تناول الطعام بعد الساعة الـ6 مساء، حيث تصبح عملية حرق الدهون أصعب وأبطأ.

4-شرب المياه

ينصح بمواظبة تناول كميات كبيرة من المياه ما لا يقل عن 10 أكواب يوميا، لمنع زيادة الوزن والحفاظ على رطوبة الجسم ونضارة البشرة.