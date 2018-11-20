تعرَّف على زيارات الملوك التاريخية لمنطقة الحدود الشمالية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تشرفت منطقة الحدود الشمالية منذ نشأتها بزيارتَيْن تاريخيتَيْن لملكَيْن من ملوك المملكة العربية السعودية إبان توليهما سدة الحكم، هما الملك سعود قبل 67 عامًا، والملك عبدالله قبل 12 عامًا. وكان لهاتين الزيارتين الأثر العظيم في تقدُّم عجلة التنمية الاقتصادية.

زيارة الملك سعود

زار الملك سعود منطقة الحدود الشمالية، والتقى الملك حسين بن طلال ملك الأردن في عرعر. وقام الملك سعود ــ رحمه الله - بجولة تفقدية لجميع أنحاء السعودية عند توليه مهام الحكم، وقد كان لمحافظة خط الأنابيب (منطقة الحدود الشمالية الآن) نصيب من تلك الجولة، وتفقد خلالها أحوال المواطنين، ووقف على احتياجاتهم.

ووصل الملك سعود -رحمه الله- لبدنة "عرعر" يوم الخميس الموافق 16/ 5/ 1373 هـ، الموافق 21/ 1/ 1954م، برفقته عدد من أصحاب السمو والمعالي. وفي اليوم التالي توجه الملك سعود ــ رحمه الله ـ إلى مقر الحفل، ثم بعدها قام بالتجول داخل مدينة عرعر في موكب حافل.

وفي صباح يوم السبت الموافق 18/ 5/ 1373هـ، الموافق 23 / 1/ 1954م، قدم الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومرافقوه في طائرتين، هبطتا في مطار بدنة، وكان في استقباله في ساحة المطار الملك سعود - رحمه الله -. وقد أقيم احتفال ضخم بهذه المناسبة.

وبعد الحفل أُجريت مباحثات بين الطرفين، تخللها زيارات ودية أخوية في مقار إقامتَيْهما حتى مغادرة الملك حسين في 20/ 5/ 1373هـ.

وقد زار الملك سعود –رحمه الله - بعد ذلك محافظة طريف بعد مغادرته مدينة بدنة (عرعر) ضمن جولته التفقدية -رحمه الله-.

وكرر الملك سعود – رحمه الله – زياراته التفقدية لمنطقة الحدود الشمالية في 28 من شهر جمادى الآخرة من عام 1379هـ، وفي شهر شوال من عام 1379هـ، وفي شهر جمادى الأولى من عام 1380هـ.

زيارة الملك عبدالله

كما تشرفت منطقة الحدود الشمالية في 20 ربيع الآخر 1428 هـ بزيارة ملكية أخرى، كان ضيفها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - رحمه الله-، وكان برفقته صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام – رحمه الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني وزير الداخلية – رحمه الله -، يرافقهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران –رحمه الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية – حفظه الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (أمير منطقة الرياض آنذاك) – حفظه الله -، وعدد من أصحاب السمو والمعالي. وكان في استقبالهم صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية – رحمه الله -. وأقيم بهذه المناسبة حفلا في قصر احتفالات الأهالي بعرعر.

وقام الملك عبدالله خلال زيارته بتدشين العديد من المشاريع التنموية التي أسهمت بدورها في انتعاش المنطقة.

وفي اليوم التالي 21 ربيع الآخر رعى الملك عبدالله- رحمه الله- حفل تدشين 44 مشروعًا تنمويًّا في المنطقة في مختلف القطاعات.

وفي يوم الأربعاء 22 ربيع الآخر انعقد مجلس الوزراء برئاسة الملك عبدالله - رحمه الله- في منطقة الحدود الشمالية، ثم غادر بعدها والوفد المرافق له إلى الجوف بمثل ما استُقبلوا به من حفاوة وتكريم.

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