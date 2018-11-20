شورى الحركة الاسلامية يجدد للزبير أمينا عاما للحركة لدورة 2019 -2023

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد مجلس شورى الحركة الاسلامية بالسودان، تكليف الزبير أحمد الحسن أمينا عاما للحركة الإسلامية لدورة 2019 -2023.

ورشحت أنباء خلال الأيام الماضية، عن وجود إتجاه قوي لإختيار أمين عام للحركة بديلاً للزبير، ومن أبرز الأسماء التي رُشحت القيادي الإسلامي عبد الرحيم علي.

وعقد مجلس شورى الحركة مساء الإثنين، أولى إجتماعاته في دورته الجديدة وسط حضور رئيس الجمهورية عمر البشير.

وإختار المجلس الفاتح عز الدين رئيساً لمجلس الشورى، وعبد الله ابراهيم الفكي نائباً للرئيس، بجانب حليمة حسب الله نائباً للرئيس وأمير النعمان مقرراً.

وإختتمت الحركة الإسلامية السودانية مؤتمرها العام التاسع السبت، وسط حضور جماعات وحركات إسلامية وجمعيات ومنظمات إسلامية من العالم الإسلامي.

وإعتمدت الحركة الاسلامية، قرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بإعادة ترشيح البشير للرئاسة في إنتخابات 2020.