عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الرياضية

الخليج 365:

أخبار الملاعب

منتخب السودان الأولمبي يستضيف منتخب سيشل الأولمبي باستاد الخرطوم مساء اليوم

الأهلي مروي و الأمل عطبرة يفتتحان مباريات المجموعة الأولي في منافسة الممتاز الخميس 22 نوفمبر

ود هاشم سنار و حي العرب بورتسودان يفتتحان مباريات المجموعة الثانية في منافسة الممتاز الخميس 22 نوفمبر 2018م

الزعيم

جماهير المريخ تحتشد بالدار وتتوعد الإتحاد بكتل اللهب والنار

الأحمر يؤدي حصته الرئيسية. ….يخفي توليفته الأساسية ويستغل سرعة هجومه لضرب الدفاعات الجزائرية

وفد رفيع من الإتحاد العربي يصل البلاد. …إدارة الزعيم تبدأ السفر مبكرا إلى يوغندا والجزائر

أحمد آدم : حزين للغياب وزملائي سيكونون في الموعد

يترأس الإجتماع الفني مساء : نائب الأمين العام للإتحاد العربي يصل صباح اليوم

المشاهد

صقور الأولمبي يبحثون عن بطاقة التأهل أمام سيشيل مساء اليوم

في الاجتماع الفني لمباراة السودان وسيشيل.. صقور الجديان بالأحمر والضيوف بالأبيض

الهلال يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب من فاشر السلطان امام المريخ بالجمعة

الكاردينال يوجه بسفر بعثة الهلال إلى الفاشر بطائرة خاصة

الهلال يواصل تتدريباته القوية للممتاز والافريقية وتالق جماعي للاعبين

الزعفوري يختبر الاقمار بالشواخص والفريق يحول تدريباته عصرا

شخصية مؤثرة ومقربة من (شداد) تطالب (حميدتي) بتجاوز الخلافات.. !!

برقو يوجه دعوة عشاء لبعثة سيشيل بنادي الشرطة عقب المباراة

الاتحاد العام يواصل اجتماعاته بالسبت لاجازة اللوائح وابرزها الانضباط والدوري العام

رئيس مويس: صلاح ادريس (كتر خيرو) قدم لشندي ما لم يقدمه احد..وصنع بريق الاهلي ولكن.. !!

الاتحاد العام يوقف اجراءات الجمعية الانتخابية لاتحاد الخرطوم

الأسياد

ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺮﻳﺦ ﺍﻟﻔﺎﺷﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

ﻧﺠﻤﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﺰﻳﺎﻥ ﻭﺇﻳﺒﺎﺭﺍ ﻳﻬﺪﺩﺍﻥ ﻭﺻﻴﻒ ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺴﺒﺖ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻴﺸﻴﻞ ﻣﺴﺎﺀ

ﺑﺮﻗﻮ ﻳﻮﺟﻪ ﺩﻋﻮﺓ ﻋﺸﺎﺀ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺳﻴﺸﻴﻞ ﺑﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ

ﺭﻭﺡ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺳﻴﺸﻴﻞ

ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺃﻣﻢ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 2019

عناوين صحف الهلال

ﺻﻘﻮﺭ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻲ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻴﺸﻴﻞ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺳﻴﺸﻴﻞ .. ﺻﻘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺎﻥ

ﺑﺎﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺑﺎﻷﺑﻴﺾ

ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻣﻦ ﻓﺎﺷﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ

ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﺔ

ﺍﻟﻜﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺴﻔﺮ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺷﺮ ﺑﻄﺎﺋﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ

ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺗﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﺎﺯ ﻭﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺗﺎﻟﻖ ﺟﻤﺎﻋﻲ

ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ

ﺍﻟﺰﻋﻔﻮﺭﻱ ﻳﺨﺘﺒﺮ ﺍﻻﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺸﻮﺍﺧﺺ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺤﻮﻝ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺗﻪ ﻋﺼﺮﺍ

ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻭﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ‏) ﺷﺪﺍﺩ ‏( ﺗﻄﺎﻟﺐ ‏)ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ‏( ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ

ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ .. !!

ﺑﺮﻗﻮ ﻳﻮﺟﻪ ﺩﻋﻮﺓ ﻋﺸﺎﺀ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺳﻴﺸﻴﻞ ﺑﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ

ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺴﺒﺖ ﻻﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﺑﺮﺯﻫﺎ

ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻮﻳﺲ: ﺻﻼﺡ ﺍﺩﺭﻳﺲ ‏) ﻛﺘﺮ ﺧﻴﺮﻭ‏( ﻗﺪﻡ ﻟﺸﻨﺪﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻪ

ﺍﺣﺪ ..ﻭﺻﻨﻊ ﺑﺮﻳﻖ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﻭﻟﻜﻦ .. !!

ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻻﺗﺤﺎﺩ الخرطوم

*منتخبنا الاولمبي للصقور اليوم امام سيشل يتحفز للعبور! وكبر يشرف المباراة

*البرمجة تحدد الجمعة اول مواجهات الهلال بفاشر السلطان والكاردينال يوجه بنقل الفريق بطائرة خاصة

*بمشاركة )18( لاعب الهلال يواصل الإعداد بالجوهرة للممتاز والافريقية

*الكاردينال لهلالاب امريكا الزعفوري رجل المرحلة في الدكة الفنية ومساعد عربي في الطريق

*انضمام العناصر الدولية لتدريبات الازرق اليوم وجمال سالم يشارك اساسيا في ودية يوغندا ونيجيريا اليوم

*برئاسة بروف شداد اجتماع هام لمجلس الاتحاد لتنظيم إنطلاق الموسم واجازة تكملة اللوائح التنظيمية والمالية

*برقو يقدم الدعوة للمراقب والحكام ومنتخب سيشل عقب المباراة !

*اللجنة المنظمة للممتاز تؤجل مباراة الهلال والأهلي شندي!

*ايمانويل مدافع الهلال يتعلم اللهجة السودان ويتحدث )الهلال تمام( وشيبوب الاقرب للمحترفين

*الزعفوري يبدأ التكتيك والثعلب وشيبوب في الصناعة ديارا لضبط الايقاع والماكوك للريادة والإدارة

*المريخ يؤدي مرانه الرئيس اليوم بملعبة والزعفوري يعول علي تشكيلة الديربي لمواجهة اتحاد العاصمة

*تيري يتحسر علي الغياب ويدعم اللاعبين من الميدان ! وعودة امير كمال والتش للمشاركة

*البرمجة تضع المريخ في مواجهة الخرطوم الوطني

*بالشراكة مع الملاعب.. كنار ترعى دوري الخرطوم بـ)3( مليار ونصف

* اتحاد الكرة يحدد اربعة ملاعب مهددة بالإبعاد يضع الشروط ويحدد صلاحية الملاعب بواسطة لجنة التفتيش المختصة

*مجلس المريخ يوجة بإيقاف إجراءات العضوية بالمريخ بصورة مفاجأة دون توضيح الأسباب

*الاتحاد العام لكرة القدم يوقف اجراءات الجمعية الانتخابية لاتحاد الخرطوم