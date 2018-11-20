الأرصاد: #أمطار_رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه مناطق

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الشرقية، الرياض، القصيم ) والأجزاء الجنوبية من منطقة الحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، وكذلك على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.