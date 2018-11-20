ولي_العهد يشارك في قمة مجموعة الـ20 بـ #الأرجنتين

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير الطاقة خالد الفالح، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في قمة مجموعة الـ20 في الأرجنتين.
ولفت الفالح، بحسب “العربية”، إلى أن مشاركة ولي العهد في قمة الـ20 تأتي جزءًا من جولة خارجية سيقوم بها.
وفي سياق آخر، كشف الفالح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيفتتح الخميس المقبل مشروع وعد الشمال الاقتصادي بتكلفة 85 مليار ريال في طريف.
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