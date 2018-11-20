شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بعد نمو الإنتاج الأمريكي والان مع التفاصيل

فقدت أسواق النفط الزخم الثلاثاء مع تدهور الآفاق الاقتصادية وارتفاع الإنتاج الأمريكي ما طغى على تأثير التخفيضات المتوقعة في إمدادات منظمة أوبك.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 66.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش بانخفاض 36 سنتا أو ما يوازي 0.5 % عن سعر آخر إغلاق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 56.97 دولار للبرميل، بانخفاض 23 سنتا أو 0.4 بالمئة عن آخر تسوية.

وجاءت الانخفاضات عقب زيادات في الأسعار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت أسعار النفط نحو الربع من المستويات المرتفعة الأخيرة التي سجلتها في أوائل أكتوبر تشرين الأول نتيجة زيادة الإمدادات لاسيما من الولايات المتحدة.

وارتفع الإنتاج الأمريكي بنحو 25% هذا العام مسجلا مستوى قياسيا عند 11.7 مليون برميل يوميا.

ويأتي ذلك وسط توقعات واسعة النطاق بتباطؤ اقتصادي دفعت أسعار الأسهم الآسيوية للهبوط اليوم الثلاثاء فضلا عن خسائر حادة لوول ستريت أمس.

وفي ظل القلق من أن يؤدي فائض الإنتاج الذي بدأ يظهر إلى انهيار الأسعار كما حدث في عام 2014، تضغط أوبك من أجل خفض الإمدادات بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا.

وتضغط منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على حلفاء بينهم روسيا لخفض الإنتاج بشكل مشترك بما يتراوح بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تخطط للتوقيع على اتفاق شراكة وإن التفاصيل ستجري مناقشتها خلال اجتماع أوبك في السادس من ديسمبر كانون الأول في فيينا.