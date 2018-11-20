شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: قيادة تركيا أكدت أنها لا تتهم بن سلمان في قضية خاشقجي والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن أنقرة أكدت للرياض أن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي قال فيها إن قتل خاشقجي كان بأمر من أعلى مستويات القيادة السعودية ليس المقصود بها ولي العهد.

وأضاف الجبير في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” نشرت اليوم الثلاثاء: “سبق واستفسرنا من الجانب التركي على أعلى المستويات عن المقصود بهذه التصريحات، وأكدوا لنا بشكل قطعي أن ولي العهد ليس المقصود بهذه التصريحات، وأبلغناهم من طرفنا إذا كانت لديهم أي أدلة بأن يسلموها لنا، إذ إننا نسمع تصريحات متعددة. وحسب ما أعلنت النيابة العامة، لم يتم تسليم أي أدلة لها حتى تاريخه. وهدفنا الذي نركز عليه هو جمع المعلومات والأدلة كافة حول هذه القضية، من أجل سلامة التحقيقات، وإبعادها عن أي مؤثرات إعلامية لا تصب في صالح تحقيق العدالة التي هي مطلب لنا جميعًا”.

ولفت الجبير إلى أن “قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، خط أحمر، ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها، من أي طرف كان، وتحت أي ذريعة كانت، فالمساس بقيادة المملكة هو مساس بكل مواطن ومواطنة”.

وحذَّر الجبير من أن “بعض التصريحات التي صدرت من أفراد في تركيا تساهم في إحداث شرخ في العلاقة، ونحن في المملكة لا نريد ذلك، وقد وضعت المملكة قضية المواطن جمال خاشقجي في إطارها القانوني، وأي تسييس لهذه القضية هو أمر مرفوض، ولا يخدم تعزيز العلاقات بين المملكة وتركيا والعمل الإسلامي المشترك”.

وعندما سئل عن تقارير إعلامية أفادت بأن المخابرات الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، قال الجبير إن مثل هذه المزاعم “لا أساس لها من الصحة تمامًا، ونرفضها بشكل قطعي”.