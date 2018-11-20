شكرا لقرائتكم خبر عن موقع "قطر يليكس" المعارض يكشف فضائح جديدة للأسرة الحاكمة والان مع التفاصيل

تحدث حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم النظام القطرى، عن فضيحة جديدة للعائلة الحاكمة فى قطر، وكشفت تفاصيل سرقة المياسة بنت حمد، شقيقة تميم بن حمد أمير قطر للآثار.

وذكر التقرير الذى نشره الحساب، أن المياسة بنت حمد استغلت رئاستها لمجلس أمناء هيئة المتاحف لإخفاء نشاطها الإجرامى، فى سرقة الآثار.

ولفت الحساب، أن مياسة تدمر البلاد، وتتكفل هى بسرقة التاريخ، وأنها وسعت شبكة إرهاب العائلة بالمتاجرة فى آثار دول خربوها، حيث تخصصت فى سرقة آثار سوريا والعراق بالتعاون مع داعش.

وأوضح الحساب، أن تقارير غربية كشفت أن نشاطها الثقافى واجهة لعمليات مريبة، واتهمها موقع "مودرن دبلوماسى" الأوروبى بغسيل الأموال.

كما فضح التقرير انخراطها فى أعمال مشبوهة لسرقة آثار دول بعينها، وأنها تنتهك حقوق العمال المشاركين فى بناء منشآت ثقافية، وأنها قدمت رشاوى لإنجاح مرشح قطر فى انتخابات "اليونسكو".