شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحول أمير قطر إلى دمية بيد لاعبين من وراء الستار.. فيديو والان مع التفاصيل

قال موقع " قطر يليكيس" المعرض، إن تميم أمير قطر تحول إلى دمية يتنازع تحريكها رموز تنظيم الحمدين. وأضاف الموقع، عبر حسابه على موقع تويتر: فبين سيطرة والده حمد بن خليفة وولاية حاميه أردوغان وتسط والدته موزة المسند وطموح حمد بن جاسم في الإمارة بات الأمير الصغير كعرائس الماريونت. وأكد المواقع أن والد تميم لايزال يحكم من وراء الستار ويقود مخططات التخريب. تفاصيل أوفى في الفيديو التالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحول أمير قطر إلى دمية بيد لاعبين من وراء الستار.. فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .