هل تريد تغيير رقمك بحساب «واتس آب»؟ تابع الخطوات

جدة - تواثل – وكالات:

يمكن للمستخدم تغيير رقم الهاتف المستخدم في تطبيق التراسل الفوري “واتس آب”، إذا كان يسبب له إزعاجاً من خلال الإعلانات أو المضايقات الأخرى، وللقيام بذلك يتعين على المستخدم إدخال بطاقة SIM الجديدة في الهاتف الذكي وبدء تشغيل واتس آب.

ومن خلال النقر على القائمة ذات الثلاث نقاط يصل المستخدم إلى إعدادات التطبيق، وتحت بند الحساب Account يظهر خيار تغيير الرقم Change number، حيث يتعين عليه في البداية إدخال الرقم القديم ثم إدخال الرقم الجديد، وفي النهاية يتم إرسال رسالة نصية قصيرة SMS إلى الرقم الجديد ويتم إنهاء عملية تغيير الرقم.

وبعد ذلك يتمكن المستخدم من استعمال تطبيق التراسل الفوري “واتس آب” كالمعتاد بواسطة رقم الهاتف الجديد، ويتم إخبار جهات الاتصال المجمعة في مجموعات بشأن تغيير رقم الهاتف، أما جهات الاتصال الفردية فإنه يتعين على المستخدم إبلاغهم بتغيير رقم الهاتف الواحد تلو الآخر.