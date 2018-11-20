شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.. الضوابط ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوهت وزارة التعليم، بأنه سيتم فتح نظام «عين لخدمات المعلم» للتقديم على خدمة نقل ذوي الظروف الخاصة اليوم (الثلاثاء) ودعت الوزارة الدخول على موقعها للتقديم أو الاطلاع على الضوابط.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: “نلفت انتباه الزملاء المعلمين والمعلمات ممن لديهم ظروف خاصة بأنه سيتم فتح نظام (عين لخدمات المعلم) للتقديم على خدمة نقل ذوي الظروف الخاصة.

ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة من هنا

رابط التقديم من هنا